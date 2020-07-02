Украина Как продвигается расследование преступлений Майдана - новый отчет ГБР

2020-07-02 15:14 330
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На протяжении июня ГБР сообщило восемь новых подозрений по "делам Майдана".

Как указано в отчете на сайте Бюро, в производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных дел.

В июне о подозрениях в преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-14 гг., уведомлены бывшие работники БМОН "Беркут" при ГУ МВД в Днепропетровской области, бывший старший следователь Соломенского РУ ГУ МВД, двое лиц, за дачу неправдивых показаний, которые стали основанием для оправдания ряда правоохранителей, участвовавших в незаконных задержаниях, бывший прокурор Киева, который безосновательно согласовал подозрения участникам Евромайдана а также трое бывших бойцов "Беркут" в Киеве.

Напомним, в апреле стало известно, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине для расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 гг. рекомендовала отменить закон об амнистии активистов.

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