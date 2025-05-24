ВОЙНА В Украине В Киеве задержали военного, который планировал "с мигалками" вывозить уклонистов за границу

2025-05-24 11:33

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего из Киева и жителя Харькова, которые планировали незаконно переправить через государственную границу четырех мужчин призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте. Он уверял, что все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям.

Общая сумма "тура с комфортом" составляла 50 тысяч долларов. Из этой суммы злоумышленник планировал оставить себе 10 тысяч долларов, остальное - передать участникам схемы, в частности военнослужащему.

Военнослужащий должен был доставить мужчин к границе на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение.

Оба фигуранта были задержаны во время передачи всей оговоренной суммы. Автомобиль изъят.

Задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога для каждого. Мужчинам грозит до девяти лет лишения свободы.