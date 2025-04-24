ВОЙНА В Украине Дело о сокрытии более 11 млн доходов экс-заместителем главрача Львовской МСЭК передали в суд

2025-04-24 10:27

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главного врача Львовской областной МСЭК, который умышленно задекларировал недостоверную информацию, сообщает ГБР.

Отмечается, что в марте 2024 года чиновник подал ежегодную декларацию, в которой указал недостоверные сведения на сумму более 11 млн гривен.

Следствием установлено, что фигурант не внес в декларацию сведения об автомобилях Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW Х5, которые были оформлены на третьих лиц, но использовались им. Кроме того, он скрыл пользование парковочным местом, не задекларировал доходы от отчуждения транспортного средства, финансовые обязательства по инвестиционным договорам, а также покупки ювелирных изделий в элитных бутиках Львова.

Бывшему чиновнику инкриминируется декларирование недостоверной информации, то есть умышленное внесение заведомо ложных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Официальный Киев настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня 2025-04-24 08:26
Полиция предупредила украинцев о серьезных рисках посещения кладбищ в поминальные дни 2025-04-23 12:30
ГБР разоблачило замкомандира воинской части на Винниччине, который незаконно начислил 5 млн "боевых" 2025-04-23 11:28