ВОЙНА В Украине Дело о сокрытии более 11 млн доходов экс-заместителем главрача Львовской МСЭК передали в суд

2025-04-24 10:27

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главного врача Львовской областной МСЭК, который умышленно задекларировал недостоверную информацию, сообщает ГБР.

Отмечается, что в марте 2024 года чиновник подал ежегодную декларацию, в которой указал недостоверные сведения на сумму более 11 млн гривен.

Следствием установлено, что фигурант не внес в декларацию сведения об автомобилях Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW Х5, которые были оформлены на третьих лиц, но использовались им. Кроме того, он скрыл пользование парковочным местом, не задекларировал доходы от отчуждения транспортного средства, финансовые обязательства по инвестиционным договорам, а также покупки ювелирных изделий в элитных бутиках Львова.

Бывшему чиновнику инкриминируется декларирование недостоверной информации, то есть умышленное внесение заведомо ложных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.