Детали Нардеп Сюмар продає бренд «Європейської солідарності» під місцеві вибори на Київщині

2020-07-02 12:08 138
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 Народний депутат України Вікторія Сюмар з фракції «Європейська солідарність» напередодні місцевих виборів торгує брендом популярної  партії на Київщині.

 Один з активістів ЄС на умовах конфіденційності зізнався, що Вікторія Сюмар призначена координатором місцевих виборів від «Європейської солідарності» у Київській області.

 «Наприклад у Боярці, Сюмар збирається віддати у "франшизу" місцеву партійну організацію. Під кого?  Під одеського ватника Вадима Гедульянова. «Цей Гедульянов - одеський сепаратист і аферист. Тепер промишляє на Київщині і набрав у свою команду колишніх регіоналів. Наприклад Світлану Сушко - директорку місцевої гімназії, активного члена Партії Регіонів і активістку Московського Патріархату»,- повідомив активіст виборчого штабу «Європейської солідарності».

 Також за інформацією джерел у штабі «Європейської солідарності» Вадим Гедульянов під час Парламентських виборів 2019 року зрадив партії і працював на Олександра Горобця - мажоритарника від «Слуги народу».

 За даними наших джерел, на аферу з продажем місцевих відділень ЄС Сюмар підштовхнули політичні амбіції її нового чоловіка - Дмитра Христюка. Подейкують, Христюк буде висуватися в очільники Ірпінської об’єднаної територіальної громади під прапорами Євросолідарності. Профінансувати вибори Христюка викликався головний спонсор Вадима Гедульянова - екс-нардеп і кримінальний авторитет Артур Палатний. Але навіть цих коштів буде недостатньою. 

 Нагадаємо, що чоловік Вікторії Сюмар - Дмитро Христюк був заступником одіозного  міського голови Ірпеня, забудовника Володимира Карплюка.

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Детали

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