Світ Дональд Трамп пообіцяв по 5 тис доларів кожному американцю, якщо Республіканська партія переможе на виборах

2026-09-11 09:31

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити по 5000 доларів кожному дорослому американцю, якщо Республіканська партія за підсумками проміжних виборів збереже контроль над обома палатами Конгресу. Про це він заявив під час виступу на зʼїзді республіканців у Далласі, пише Reuters.



Американський лідер назвав це "дивідендами Трампа" та порівняв із виплатами, які успішні компанії розподіляють між своїми акціонерами.



Головною умовою для отримання американцями грошей Трамп назвав збереження республіканцями більшості одночасно в Палаті представників і Сенаті після проміжних виборів у листопаді.



Можливість таких виплат американський президент пов'язав з економічними результатами країни. Водночас лідер США не представив детального механізму реалізації ініціативи та не пояснив, звідки саме федеральний уряд отримає необхідні кошти.



За підрахунками Reuters, у США проживають близько 270 млн дорослих. Якщо кожен із них отримає обіцяні 5000 доларів, загальна вартість програми становитиме приблизно 1,35 трлн доларів.



Для реалізації ініціативи, ймовірно, знадобиться схвалення Конгресу. Тобто навіть у разі перемоги республіканців сама заява Трампа ще не гарантує автоматичного отримання американцями грошей.



Віцепрезидент США Джей Ді Венс після виступу президента припустив, що програма зрештою може охопити не всіх дорослих громадян. За його словами, виплати можуть не поширюватися на заможних американців. Венс зазначив, що частину необхідних коштів можна було б отримати завдяки надходженням від мит.



Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада. На них американці обиратимуть новий склад Палати представників та частину Сенату.