Мир ТРАГЕДИЯ Названа реальная причина смерти великого композитора Эннио Морриконе

2020-07-06 10:41 336
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Минувшей ночью  в больнице Рима от полученной ранее при падении травмы скончался знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе.

Как сообщает итальянское издание La repubblica, великого мэтра не стало на 92-м году жизни. Композитор умер в больнице. Причиной смерти стала травма, полученная при падении, композитор сломал бедренную кость.

Напомним, Эннио Морриконе является автором саундтреков к сотням фильмов. Он – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

Морриконе удостоен двух премий Оскар: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку - к Омерзительной восьмерке (2016), девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии Давид ди Донателло за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии Золотой глобус, шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других.

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ТРАГЕДИЯ Названа реальная причина смерти великого композитора Эннио Морриконе 2020-07-06 10:41 336
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