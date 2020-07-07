Украина Как подать электронную заявку для въезда в Венгрию и получить два разрешения

2020-07-07 15:14 291

В посольстве Украины разъяснили правила, которые необходимо соблюдать украинцам в случае транзитного въезда в Венгрию.

"В настоящее время действует запрет въезда в Венгрию граждан Украины. Право въезда имеют исключительно граждане Украины, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии или других стран ЕС. Также граждане Украины в рамках тридцатикилометровой зоны могут въезжать в Венгрию на срок до 24 часов", - сообщает дипведомство в Facebook.

При наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) для въезда в Венгрию нужно получить разрешение венгерской полиции. Для этого необходимо заполнить исключительно на венгерском языке и подать электронную заявку.

Для транзитного пересечения венгерской границы индивидуальное разрешение местных властей не требуется в таких случаях:

если гражданин Украины возвращается на родину автотранспортом, или у него имеется документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны

лицо соотвествует всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза)

человек дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию

если гражданин едет в европейское государство, которое разрешает украинцам въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта

В таких случаях для транзита через Венгрию необходимо показать на границе:

биометрический паспорт (или визу)

медицинскую страховку, которая действует на территории Европы

финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т.п.)

документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля, апартаментов, документ на право собственности недвижимости и т.д.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения Австрия, Словакия).

Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку.

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