Украина Под Луганском вспыхнули лесные пожары - жителей эвакуируют, есть погибшие

2020-07-07 22:00 429
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Бойцы ГСЧС эвакуируют жителей двух поселков

Из-за лесного пожара в Луганской области погиб один человек, четверо госпитализированы. Спасатели эвакуируют жителей двух поселков, сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

Отмечается, что пожар распространился на площадь около 85 га. "В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники. Дополнительно от ГСЧС направляются 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также ведется ликвидация пожара неподалеку от села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человека и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 12 единиц техники.

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