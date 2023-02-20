ВОЙНА В Украине На временно оккупированной части Луганской области отключают мобильную связь

2023-02-20 13:32

На оккупированной части Луганщины отключают мобильную связь. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Отмечается, что девять дней назад, объявив борьбу с партизанским движением, захватчики отключили услугу мобильного интернета у местного оператора. При этом у многих жителей области она начала исчезать за несколько дней до объявленной даты.

А накануне оккупанты отключили мобильную связь в части региона.

"Пока говорят об аварии на магистральных линиях. Которая, судя по территориям, где исчезло покрытие, "произошла" одновременно в нескольких местах. Теперь нет связи не только с подконтрольной правительству Украины территорией, но и между соседними захваченными городами", - подчеркнули в ОВА.

Ранее рашисты отрезали домашний интернет в Мелитополе и пытаются перевести жителей на единого провайдера и оператора мобильной связи.

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