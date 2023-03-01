ВОЙНА В Украине Весенняя бавовна: в Луганской взорвались склады с российскими снарядами

2023-03-01 12:28

Во временно оккупированной Кадиевке произошел взрыв на одном из заводов. Там взорвались грузовики с российскими снарядами. Об сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", - отметил он.

Как сообщают местные паблики, взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который оккупанты превратили в военную базу.

Также, по словам Гайдая, войска рф предпринимали попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского.

Кроме того, россияне о из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители.