ВОЙНА В Украине Весенняя бавовна: в Луганской взорвались склады с российскими снарядами

2023-03-01 12:28

Во временно оккупированной Кадиевке произошел взрыв на одном из заводов. Там взорвались грузовики с российскими снарядами. Об сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

 "В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", - отметил он.

Как сообщают местные паблики, взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который оккупанты превратили в военную базу.

Также, по словам Гайдая, войска рф предпринимали попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского.

Кроме того, россияне о из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители.

subscriber subscriber

Еще по теме

На временно оккупированной части Луганской области отключают мобильную связь

2023-02-20 13:32

роССияне уже начали большое наступление в Луганской области, но без заметных успехов – ISW

2023-02-09 19:30

Назван участок на фронте, где сейчас наблюдается максимальная эскалация

2023-02-08 11:33

Институт изучения войны раскрыл планы и реальные возможности военной группировки рф

2023-02-06 12:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ уничтожили еще четыре военных катера оккупантов в Черном море

2023-03-01 14:31

"Мы знаем кровавую цену прекращения огня" - у Зеленского исключили перемирие до полного вывода войск рф

2023-03-01 13:34

Весенняя бавовна: в Луганской взорвались склады с российскими снарядами

2023-03-01 12:28

Глава Офиса президента Украины обсудил с советником президента США по нацбезопасности украинскую формулу мира

2023-03-01 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ уничтожили еще четыре военных катера оккупантов в Черном море 2023-03-01 14:31
"Мы знаем кровавую цену прекращения огня" - у Зеленского исключили перемирие до полного вывода войск рф 2023-03-01 13:34
Весенняя бавовна: в Луганской взорвались склады с российскими снарядами 2023-03-01 12:28
Глава Офиса президента Украины обсудил с советником президента США по нацбезопасности украинскую формулу мира 2023-03-01 11:33