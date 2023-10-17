ВОЙНА В Украине DRAGONFLY: раскрыты детали мощной атаки ВСУ на аэродромы в Бердянске и Луганске

2023-10-17 20:04

Известно, что уничтожены девять вертолетов, склады боеприпасов, специальная техника, пусковая установка ПВО и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Вооруженные силы Украины уничтожили девять вертолетов различных модификаций на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом сообщают Силы специальных операции ВСУ в Telegram.

Отмечается, что успешная операция ССО Украины по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске называется DRAGONFLY.

"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также нахождении на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов", - сказано в сообщении.

Бойцы проверили указанную информацию и получили подтверждение.

"Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в Бердянске и Луганске уничтожено:

- девять вертолетов различных модификаций;

- специальная техника, которая находилась на аэродромах;

- пусковая установка ПВО;

- склад боеприпасов;

- повреждены взлетные полосы аэродромов.

"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Удары по аэродромам с россиянами - что сообщалось

Ранее было известно, что на протяжении минувших суток подразделения Сил обороны Украины результативно отработали по скоплениям российских захватчиков и их технике.

Ранее в Воздушных силах ВСУ прокомментировали ночные удары по оккупированным аэродромам, расположенным возле Луганска и Бердянска.

До этого в РФ заявили, что Украина нанесла удары по объектам ракетами ATACMS, которых даже не имеет на своем вооружении.