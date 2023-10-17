DRAGONFLY: раскрыты детали мощной атаки ВСУ на аэродромы в Бердянске и Луганске

Известно, что уничтожены девять вертолетов, склады боеприпасов, специальная техника, пусковая установка ПВО и повреждены взлетные полосы аэродромов.
Вооруженные силы Украины уничтожили девять вертолетов различных модификаций на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом сообщают Силы специальных операции ВСУ в Telegram.
Отмечается, что успешная операция ССО Украины по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске называется DRAGONFLY.
"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также нахождении на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов", - сказано в сообщении.
Бойцы проверили указанную информацию и получили подтверждение.
"Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - отмечается в сообщении.
По последним данным, в Бердянске и Луганске уничтожено:
- девять вертолетов различных модификаций;
- специальная техника, которая находилась на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- склад боеприпасов;
- повреждены взлетные полосы аэродромов.
"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.
Удары по аэродромам с россиянами - что сообщалось
Ранее было известно, что на протяжении минувших суток подразделения Сил обороны Украины результативно отработали по скоплениям российских захватчиков и их технике.
Ранее в Воздушных силах ВСУ прокомментировали ночные удары по оккупированным аэродромам, расположенным возле Луганска и Бердянска.
До этого в РФ заявили, что Украина нанесла удары по объектам ракетами ATACMS, которых даже не имеет на своем вооружении.