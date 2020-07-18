Украина В Украине поднялись выплаты по больничным листкам и пособии по беременности

2020-07-18 12:00 420

Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования.

Отмечается, что выплаты по данным категориям с начала 2020 года увеличились на 16-19%. Тем временем, размеры пособия по временной потере трудоспособности в среднем увеличились на 51,57 гривны.

Также сообщается, что по итогам первого полугодия среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности для всех работающих, составил 321,23 грн, что на 51,57 гривны, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года.

Подчеркивается, что увеличился и средний размер пособия по беременности и родам. Размер такого пособия ранее составлял 241,72 гривны. Теперь помощь составляет 279,8 гривны.

Размер пособия по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Тем временем, размер такого пособия по временной потере трудоспособности зависит от страхового стажа.

В том случае, если стаж не превышает 3 года, то размер пособия будет 50% от средней заработной платы. При стаже от 3 до 5 лет – 60%, если стаж от 5 до 8 лет, то 70%. Если же стаж составляет больше 8 лет или имеются льготы в соответствии с законодательством, то – 100% от средней заработной платы.

Ранее «Хвиля» писала, что в Пенсионном фонде заявили, что каждый второй пенсионер в Украине получает по 2-3 тысячи гривен пенсии в месяц. Таких пенсионеров в нашей стране насчитывается около 5 миллионов.

Напомним, пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней зарплаты за май 2020 года, влияющий на расчет размера пенсии.

Теперь данный показатель составляет более 9,5 тысячи гривень.

В частности, показатель средней зарплаты для расчета пенсии за май 2020 года составляет 9 546 гривень 32 копейки.

Читайте также, учредитель тренинг-центра «Cashflow Ukraine» Алексей Половинкин рассказал, что у жителей Украины есть несколько вариантов накопления средств к выходу на пенсию.

По его словам, одним из способов накопления средств к старости является открытие депозита в банке. Однако недостаток такого варианта – при закрытии банка вкладчику выплатят лишь до 200 тысяч гривен, а остальную накопленную сумму вернуть не удастся.

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