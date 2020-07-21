Коронавирус Контактировал с больными. Мэр украинского города отправлен на самоизоляцию

2020-07-21 15:16 126

Мэр Славянска Вадим Лях находится на самоизоляции, поскольку ранее контактировал с больным коронавирусом.

"С сегодняшнего дня, 21 июля, городской голова Вадим Лях находится на самоизоляции. Он контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Мэр чувствует себя хорошо, как обычный здоровый человек. Управление городом и решение всех насущных вопросов будут осуществляться им дистанционно", - сообщает "Деловой Славянск".

Отмечается, что тестирование методом ПЛР (или ИФА) мэр Славянска еще не делал. Пока прошло недостаточно времени для получения точного результата

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 673 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 60 166 человек, 32 199 - выздоровели, 1518 - умерли.

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