Коронавирус КАРТА В Киеве уже более семи тысяч зараженных - Кличко раскрыл правду о Covid-19

2020-07-21 15:45 78
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В Киеве количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 7034, из них 73 – за минувшие сутки, что немного меньше вчерашнего показателя.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, среди новых больных 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пять девочек от 2 до 7 лет и три мальчика от 4 до 8 лет. Также заболели трое медиков.

Трех пациентов госпитализировали. Остальные лечатся дома под наблюдением медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10 случаев в каждом. Также за минувшие сутки выздоровели 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы. Сейчас в Киеве 4451 активный случай COVID-19.

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