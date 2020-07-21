Украина Захват заложников в Луцке: в город срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков

2020-07-21 12:11 1131

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о захватчике автобуса с заложниками в Луцке.

"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вот типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", - написал Геращенко в Facebook во вторник, 21 июля.

Он также сообщил, что в Луцк срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире