ВОЙНА В Украине ВСУ не обязательно заходить в Крым, они могут держать в заложниках всех военных путина, – Фукуяма

2023-05-07 09:18

Украинской армии не придется вторгаться в Крым в рамках контрнаступления. Они могут просто взять в заложники все российские силы, находящиеся там, в результате чего получат большое преимущество перед оккупантами.

Такое мнение высказал американский политолог из Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в интервью грузинской службе "Радио Свобода". Он предположил, что аннексированный полуостров может стать "действительно большой точкой уязвимости России".

"Если украинцы смогут освободить Херсонскую область, они, по сути, отрежут Крым (от других оккупированных Россией земель. - ред.), понимаете. Есть одна железнодорожная линия, которая идет из России в Крым, и есть мост через пролив, и они будут в состоянии действительно перерезать обе эти артерии", – спрогнозировал Фукуяма.

В результате таких действий, по убеждению политолога, ВСУ смогут просто взять в заложники российские силы, которые находятся в Крыму, даже не заходя на его территорию.

При этом, Фукуяма отметил, что потеря Крыма станет большим ударом для российского диктатора Владимира Путина, учитывая, сколько средств было вложено в его оккупацию.

"Так что да, я думаю, они окажутся в очень сложной ситуации. Но дело в том, что украинцам даже не обязательно возвращать Крым. Они могут отрезать его. И в любой момент они могут оказать сильное давление, которое почувствуют русские. И поэтому для них (для ВСУ. -ред.) будет очень большим стратегическим преимуществом, если они смогут это сделать", – считает политолог.

При этом, как ранее сообщалось, постпред украинского президента в Крыму Тамилла Ташева заявила, что некоторые иностранные политики всячески отговаривают Владимира Зеленского от намерений освободить полуостров от оккупантов из России. По их личному представлению, подобная позиция способна пробудить ядерный потенциал Москвы. Она добавила, что некоторые даже прибегают к версиям, дескать Крым никогда не был украинским.