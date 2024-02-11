Жизнь Украина изменила правила выезда рейсовых автобусов за границу: что известно

2024-02-11 11:30

 

Изменения начнут действовать с 12 февраля.

Теперь украинцы смогут быстрее добираться в Польшу и другие страны Европы. Все из-за того, что изменяются правила выезда рейсовых автобусов за границу.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Изменения начнут действовать с понедельника 12 февраля с 12:00 по Киеву. Все автобусы, которые будут следовать из Украины в Польшу или другие страны ЕС и Молдовы, будут пересекать границу по предварительной записи в системе "Евчеры". Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай".

"Масштабирование "Евчеры" — это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира", — подчеркнул Кубраков.

Электронная очередь для рейсовых автобусов уже действует на пунктах пропуска:

  • Ягодин,
  • Шегини,
  • Краковка,
  • Устилуг,
  • Рава-Русская.

С 12 февраля она также заработает в пунктах пропуска в:

  • Угриновые,
  • Грушевые,
  • Смельнику.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали рекордную группу уклонян – 38 нарушителей одновременно пытались попасть в Венгрию.

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