Украина фото Дважды судим за тяжкие преступления - что уже известно о захватившем автобус в Луцке

2020-07-21 15:06 147
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Автобус в Луцке захватил уроженец России, который ранее был дважды судим за ряд тяжких преступлений. 

"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко добавил, что Кривош ранее был дважды судим и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ). 07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - добавил замминистра внутренних дел.

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фото Дважды судим за тяжкие преступления - что уже известно о захватившем автобус в Луцке 2020-07-21 15:06 147
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