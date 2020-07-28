Украина ОНЛАЙН 1032-я годовщина Крещения Киевской Руси - прямая трансляция

2020-07-28 10:45 240
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В Украине во вторник, 28 июля, проходят литургии по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси. Из-за карантина в этом году церкви отказались от крестных ходов. Служения транслируют онлайн.

В этот же день чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. Литургии проводят митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

Епифаний проводит службу в Михайловском Златоверхом монастыре, а в 13:00 он совершит молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру.

 Несмотря на призывы не приходить на службу, у соборов собралось немало верян. На улицах образовался стихийный крестный ход к Лавре.

С Крещением Киевской Руси украинцев уже поздравили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении ОП.

Там также подчеркнули, что "принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры".
В свою очередь Шмыгаль отметил, что Крещение Киевской Руси "задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед".

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