Спорт Во сколько Джошуа – Дюбуа: время начала боя

2024-09-21 13:30

 

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) проведет второй в нынешнем году поединок. 34-летний уроженец Уотфорда сразится с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО) за пояс Международной федерации бокса (IBF), который ранее освободил украинец Александр Усик (22-0, 14 КО).

ДЖОШУА – ДЮБУА: ДАТА БОЯ

Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 96 тысяч зрителей. Датой противостояния была выбрана суббота, 21 сентября.

ДЖОШУА – ДЮБУА: ВО СКОЛЬКО БОЙ

Согласно плану боксеры выйдут на ринг в 23:45 по киевскому времени, а само шоу планируют завершить до 1:00 ночи воскресенья, 22 сентября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа.

ДЖОШУА – ДЮБУА: ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису DAZN. Стоимость показа составляет 815 грн. Также прямой эфир из Лондона проведут телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

Отметим, что в рингсайде боя будут присутствовать Александр Усик и Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО). Это будет их первая встреча после поединка 18 мая и накануне реванша.

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