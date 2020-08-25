Украина Дело о гибели нардепа Тымчука закрыли по-тихому еще в прошлом году

2020-08-25 14:45 333

Уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, смерть политика и активиста сочли самоубийством.

Полиция Киева закрыла уголовное дело о гибели народного депутата 8 созыва парламента Дмитрия Тымчука. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В конце 2019 года, а именно 12 декабря дело было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

Решение о закрытии дела не отменялось ни судом ни прокуратурой.

Напомним, в прошлом году в июне в Киеве нашли мертвым координатора группы Информационное сопротивление, народного депутата фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука. Позже следствие назвало главную версию смерти - самоубийство.

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