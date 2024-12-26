Жизнь Дело Ирины Фарион переквалифицировали на умышленное убийство из-за национальной нетерпимости

2024-12-26 14:33

Фигуранту по делу об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления, материалы направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Теперь Зинченко подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

Полицейские установили, что в 2022 году подозреваемый в убийстве Фарион - 18-летний житель Днепра в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство - из-за этого у него возник умысел на ее убийство.

В полиции говорят, что юноша тщательно готовился к совершению преступления - собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и о работе жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

Злоумышленник подстерег Фарион 19 июля около 19:20 во дворе ее дома по улице Масарика во Львове. Он приблизился к жертве и произвел один выстрел ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончалась в больнице в результате полученного огнестрельного ранения.