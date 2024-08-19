Жизнь После тяжелой болезни умер легенда мирового кино Ален Делон

2024-08-19 11:33

Известный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BFM со ссылкой на пресс-релиз детей звезды для AFP.

Делон "мирно умер в своем доме". Родные не предоставили других подробностей смерти и попросили уважать частную жизнь "в этот чрезвычайно болезненный момент траура".

За месяц до этого дочь актера Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у которого диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Женщина добавила, что фото были сделаны с одобрения ее отца.

Кроме Анушки у Делона осталось двое сыновей – Энтони и Ален-Фабьен.

Ранее сын актера рассказывал, что его отец думал об эвтаназии. Сам Делон признавался, что рассматривал этот вариант как "логический и естественный", отмечая, что с возрастом человек "вправе покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов".

Напомним, в 2019 году актер перенес два инсульта, после чего состояние его здоровья значительно ухудшилось. В январе 2024 года суд признал Делона недееспособным, а в апреле поместил под усиленную опеку.