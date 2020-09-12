Украина Как выбрать обувь без примерки: совет опытного продавца

2020-09-12 10:30 93

 

Как-то я пошел выбирать туфли на рынок. Мне было лень примерять, а продавец рассказал, как выбрать обувь без примерки. Безусловно, никому не хочется купить туфли, а потом бегать их возвращать. К тому же на рынке нет такой опции, как «вернуть товар назад». Можно разве что договориться с продавцом, но это не всегда работает, пишет takprosto.

Как выбрать обувь без примерки

Туфли мне эти сразу приглянулись, но как-то не было настроения их примерять. Я решил спросить: «Можно ли вернуть пару, если не подойдут, когда примеряю дома». Размер вроде бы мой — я так на глаз прикинул. Продавец кивнул, мол, да, можно. Кроме того, он рассказал мне о том, как выбрать обувь без примерки.

Продавец мне сказал: «Перед тем как возьмете туфли, я хочу дать Вам один полезный совет. Я даю его всем своим покупателям. Теперь они выбирают обувь без примерки — не тратят время и подбирают самую подходящую обувь. Проверено на практике». Я про себя подумал: «Стоит прислушаться к словам человека, который разбирается в обуви и сталкивается с примеркой каждый день. Полезная информация мне точно лишней не будет».

Вот как это работает: дома берем картонку, ставим туда ногу и обводим по контуру. Затем вырезаем эту картонку и прикладываем к туфлям. Она должна идеально подойти по размеру. Если ноги склонны к отекам, нужно приложить вырезать две таких картонки и сложить их вместе.

По сути, у нас должна получиться стелька для обуви. С этой стелькой можно потом ходить по магазинам, прикладывать к обуви и таким образом выбирать ее. Также такую стельку можно вкладывать внутрь обуви — это очень удобно, не ошибешься при выборе размера. Стелька поможет определить, подходит ли обувь и по длине, и по ширине. Если увидишь, что картонка хотя бы немного сминается по бокам, то обувь не подойдет. Наша импровизированная стелька должна идеально лечь в обувь.

Так вот, пришел я домой и примерил туфли, которые взял на рынке. К сожалению, они мне не подошли, и я отнес их обратно продавцу. Однако картонку я такую таки сделал и проверил: у меня она сгибается, если ее положить внутрь.

Теперь всегда буду носить картонку с собой, места она много не занимает и весит совсем чуть-чуть. Так и буду теперь покупать обувь, когда на примерку времени нет. Такой способ выручает, а также является точным и беспроигрышным для того, чтобы определить свой размер и удобство.

Большое спасибо продавцу за дельный совет.

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