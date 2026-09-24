Спорт Досвідчений український хавбек Роман Безус офіційно приєднався до Спартакоса

2026-09-24 11:29

Ексгравець збірної України Роман Безус знайшов новий варіант для продовження професійної кар’єри. Досвідчений півзахисник уклав контракт з кіпрським клубом Спартакос.

Нагадаємо, що влітку 35-річний український футболіст став вільним агентом після завершення контракту з Анортосісом.

І лише наприкінці вересня інший кіпрський клуб, Спартакос, який стане вже третім у кар’єрі Безуса, вирішив запропонувати гравцю контракт.

Як відомо, у минулому сезоні Роман Безус зіграв 17 матчів, відзначившись лише одним голом у Кубку Кіпру.