Украина фото Упавший под Харьковом АН-26 должен был до октября пройти процедуру продления срока службы

2020-09-27 11:00 483

Разбившемуся самолету до 1 октября 2020 года должны были продолжить срок службы в условиях эксплуатирующей воинской части

Потерпевший крушение под Харьковом 25 сентября военный самолет АН-26 с курсантами должен был до октября 2020 года пройти процедуру продления срока службы.

Об этом со ссылкой на данные системы "Прозорро" сообщает издание "Наші гроші".

Указано, что воинская часть А0215 28 июля заказала государственному предприятию "Антонов" услуги по продлению срока службы нескольких самолетов АН за 2,44 млн грн.

В частности, в "Прозорро" указано 9 самолетов, которым должны были продолжить сроки службы в условиях эксплуатирующих воинских частей.

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