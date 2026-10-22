Повідомлення в соцмережах про подорожчання хліба до 75–85 гривень вже до кінця року виявилися фейком

Як виявилося, поширена в Соцмережах інформація про подорожчання хліба до 75–85 гривень за буханку не відповідає дійсності.
Насправді заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу «Ми-Україна» озвучив зовсім інші цифри:
до кінця 2026 року хліб може частково подорожчати лише на 6–10%.
Цифра «до 75–85 грн» є результатом навмисного викривлення інформації або навіть фейком, оскільки реальний ріст цін на масові сорти хліба складе лише кілька гривень.
Реальні прогнози та поточні ціни
Чому зростають ціни
Головними чинниками є не дефіцит зерна (його в Україні більш ніж достатньо), а подорожчання енергоносіїв.
Також до вартості додаються значні витрати на використання альтернативного живлення (генераторів під час вимкнень світла), логістика та сезонне зберігання продукції.
Також в осінньо-зимовий період на 10–20% можуть піднятися ціни на молочну продукцію та овочі тривалого зберігання.