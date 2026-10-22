Економіка Повідомлення в соцмережах про подорожчання хліба до 75–85 гривень вже до кінця року виявилися фейком

2026-10-22 11:34

Як виявилося, поширена в Соцмережах інформація про подорожчання хліба до 75–85 гривень за буханку не відповідає дійсності.

Насправді заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу «Ми-Україна» озвучив зовсім інші цифри:

до кінця 2026 року хліб може частково подорожчати лише на 6–10%.

Цифра «до 75–85 грн» є результатом навмисного викривлення інформації або навіть фейком, оскільки реальний ріст цін на масові сорти хліба складе лише кілька гривень.

Реальні прогнози та поточні ціни

  • Експерти прогнозують, що до кінця року очікується зростання вартості хлібобулочних виробів орієнтовно на 3–5% або 6–10%. Це означає, що хліб і батон масових сортів додадуть у ціні в середньому від 2 до 5 гривень.
  • За даними моніторингу супермаркетів, звичайний пшеничний подовий хліб або батон коштує в межах 35–57 грн залежно від виробника і торгової марки, а житній хліб («Столичний» тощо) — від 28 до 51 грн.

Чому зростають ціни

Головними чинниками є не дефіцит зерна (його в Україні більш ніж достатньо), а подорожчання енергоносіїв.

Також до вартості додаються значні витрати на використання альтернативного живлення (генераторів під час вимкнень світла), логістика та сезонне зберігання продукції.

Також в осінньо-зимовий період на 10–20% можуть піднятися ціни на молочну продукцію та овочі тривалого зберігання.

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