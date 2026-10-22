Економіка Повідомлення в соцмережах про подорожчання хліба до 75–85 гривень вже до кінця року виявилися фейком

2026-10-22 11:34

Як виявилося, поширена в Соцмережах інформація про подорожчання хліба до 75–85 гривень за буханку не відповідає дійсності.

Насправді заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу «Ми-Україна» озвучив зовсім інші цифри:

до кінця 2026 року хліб може частково подорожчати лише на 6–10%.

Цифра «до 75–85 грн» є результатом навмисного викривлення інформації або навіть фейком, оскільки реальний ріст цін на масові сорти хліба складе лише кілька гривень.

Реальні прогнози та поточні ціни

Експерти прогнозують, що до кінця року очікується зростання вартості хлібобулочних виробів орієнтовно на 3–5% або 6–10%. Це означає, що хліб і батон масових сортів додадуть у ціні в середньому від 2 до 5 гривень.

За даними моніторингу супермаркетів, звичайний пшеничний подовий хліб або батон коштує в межах 35–57 грн залежно від виробника і торгової марки, а житній хліб («Столичний» тощо) — від 28 до 51 грн.

Чому зростають ціни

Головними чинниками є не дефіцит зерна (його в Україні більш ніж достатньо), а подорожчання енергоносіїв.

Також до вартості додаються значні витрати на використання альтернативного живлення (генераторів під час вимкнень світла), логістика та сезонне зберігання продукції.

Також в осінньо-зимовий період на 10–20% можуть піднятися ціни на молочну продукцію та овочі тривалого зберігання.