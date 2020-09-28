Детали фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в октябре - анонс

2020-09-28 10:31 258

Октябрьская афиша Национальной оперы Украины, несмотря на карантинные ограничения, богата на разнообразные концертные программы и камерные спектакли - как новые, так и те, которые уже давно полюбились зрителям.

Открывает второй месяц осени балетный концерт «Чайковский Ballet Gala» (1 октября). Также поклонников балета в октябре ожидают: «Cantabile Ballet Gala» (8 октября), «Вечер современной хореографии» (15 октября), «Balletissimo Andante» (22 октября), «Affrettando Balet Gala» (29 октября), 24 октября - 2 одноактных балета: «Пахита» (Л.Минкус) и «Кармен-сюита» (Ж. Бизе-Р.Щедрин), 31 октября - «Con Spirito Ballet Gala» и «Кармен-сюита» с участием ведущих солистов балетной труппы театра. Для ценителей оперного искусства творческий состав театра подготовил не менее интересную программу. Так 2 октября состоится «Bass Gala» с участием лучших басов - Тараса Штонды, Сергея Магеры, Владимира Тишкова и Сергея Ковнира. 9 октября - «Вечер романса», 16 октября - «Gala de France», 23 октября - «Концерт Сусанны Чахоян и Тараса Штонды», 30 октября - «Вечер оперных дуэтов» с участием ведущих солистов оперной сцены театра. Также в октябрьской афише 3 оперы. 3 октября - жемчужина украинской классики «Наталка Полтавка» Н.Лысенко (Наталка - Тамара Калинкина, Терпилиха - Анжелина Швачка, Возный – Сергей Пащук, Выборный - Богдан Тарас, Петро - Сергей Скочеляс, Микола - Александр Бойко). 10 октября - комическая опера «Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези (Уберто - Андрей Маслаков, Серпина - Сусанна Чахоян, Веспоне - Сергей Якубов, партия клавесина - Лиана Косович). 17 октября - камерная опера «Моцарт и Сальери» Н.Римского-Корсакова (Моцарт - Валентин Дытюк, Сальери - Тарас Штонда, партия фортепиано - Майя Шляпочник).

Концерты солистов оперы будут проходить в сопровождении рояля, а балетные концерты и спектакли будут проходить под фонограмму. Оперы, заявленные в октябрьской афише, будут проходить в сопровождении оркестра.

Учитывая существующие ограничения, в период до 31 октября, театр будет работать 3 раза в неделю – в четверг, пятницу и субботу – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра https://opera.com.ua/afisha

Билетные кассы по ул. Владимирской, 50 - работают. Online-продажа открыта. На вопросы о приобретении/замене билетов можно получить ответы в билетном отделе: (044) 235-26-06 или (044) 234-03-53 В связи с возможными изменениями в режиме адаптивного карантина в Киеве, Национальная опера Украины открывает продажу билетов постепенно - за две недели до даты показа спектакля. Резерв мест пока невозможен.

Все мероприятия будут проходить без антракта, максимальной длительностью до 80 минут, а размещение зрителей в зале будет производиться в соответствии с действующими карантинними требованиями.

Неизменными остаются - обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг. С цветами для любимых артистов тоже придется подождать до лучших времен.

Главное, что неизменным остается желание Национальной оперы Украины радовать своих зрителей!