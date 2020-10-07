РЕЙТИНГ ОНЛАЙН КАЗИНО - УКРАИНА
2020-10-07 14:24 138
Большое количество существующих онлайн казино заставляют новичков задаваться над тем, какое же выбрать. В одном предлагают щедрый бонус, в другом – много игр, в третьем – ежедневные турниры с крупными призовыми.
Глаза разбегаются, однако при этом нужно также учитывать то, что некоторые онлайн казино являются недобросовестными, не выплачивая деньги своим клиентам или обманывая их в процессе ставок и исходов. Чтобы оградить себя от всего этого и начать играть в лучших онлайн казино Украины, качество которых прошло детальную проверку, достаточно довериться профессионалам, которые уже все сделали.
В данной статье речь пойдет о том, на что нужно обращать внимание при выборе казино. Также будут приведен пример 3 интернет казино из рейтинга. Качественными являются все казино из рейтинга, однако каждый из них по-своему уникален, что дает игроку возможность выбора.
5 главных составляющих рейтинга Украинских онлайн казино
- Лицензия. Чтобы казино можно было верить, необходимо удостовериться, что его деятельность контролируется юрисдикцией, которая выдала ему лицензию. Самой распространенной является юрисдикция и лицензия Нидерландских Антильских островов, существующая с 90-х годов.
- Библиотека игр. Казино необязательно должно предлагать 5 000 игр. Пользователю необходимо убедиться лишь в том, что ассортимент включает его любимые игры. Это могут быть как слоты, так и игры других категорий: настольные, Live, ТВ. Если игрок выбирает развлечения по провайдерам, в этом случае необходимо ознакомиться со списком.
- Программа вознаграждений. Сегодня нет ни одного казино, которое не предлагало бы бонусы. Например, приветственное вознаграждение, кэшбэк, подарок на день рождения, программа лояльности. Но если игровая библиотека в каждом казино почти одинаковая, то бонусы везде представлены разные. В одном казино в качестве приветственного бонуса могут предложить 500 долларов, в другом – 3 000 долларов.
- Турниры, лотереи, марафоны, гонки. Все это является хорошим дополнением. Если игрока не интересует приз, то как насчет духа соперничества и банального интереса к происходящему? Это может быть просто интересно – бороться за призовое место, играя в любимые игры. Если в турнире участвуют незнакомые игры, это шанс попробовать что-то новое и открыть для себя массу других развлечений.
- Ввод и вывод. Вывод денег – это то, без чего казино перестанет интересовать игроков. Вывод должен быть быстрым и без комиссии. Если депозиты почти везде хорошо организованы, проблема выплат продолжает стабильно существовать во многих онлайн казино. Конечно, в рейтинг такие казино не вносились. Помимо скорости вывода, учитывалось разнообразие платежных систем, распространенных в Украине и СНГ.
3 казино из рейтинга casinorating.in.ua - Онлайн Казино Украина
- Pin-Up. Казино с лицензией Нидерландских Антильских островов, работающее больше 4 лет. Сотрудничает с больше чем 50 компаниями по разработке игр. Для успешного старта новые клиенты получают 100% к депозиту и 250 бесплатных спинов для любимых слотов. Игротека клуба включает автоматы, настольные игры, а также игры с живым дилером в форматах Live и TV. Бонусная программа включает кэшбэк, викторины, подарок на день рождения, джекпот в ТВ покере, а также персональные и ограниченные акции. Программа лояльности, турниры и лотереи станут приятным открытием для активных геймеров. Даже если у игрока возникнут вопросы, их он сможет задать в онлайн чат, функционирующий 24 часа.
- Parimatch. История – главное преимущество данного казино. Все знают Parimatch как букмекерскую контору, существующую еще с 94-го, однако сравнительно недавно запустилось полноценное онлайн казино, обладающее всем необходимым для выгодной и комфортабельной игры. Бонус для новичка включает целых 3 000 долларов. Календарь бонусов позволит ежедневно и еженедельно иметь бонус. Новый день – новый бонус. Из игр казино предложит слоты, настольные, Live и ТВ игры. В списке турниров игрок найдет не только активные, но и запланированные. Даже если сайт окажется заблокированным, есть страница «Проблемы с доступом?», где представлены официальные рекомендации и способы.
- Cosmolot. Космос – это что-то неизведанное и известное человеку лишь издалека, чего нельзя сказать про казино Cosmolot, деятельность которого распространяется на игроков из Украины. Перевести интерфейс сайта можно на русский или украинский. Гривна выбирается в качестве валюты счета по умолчанию. Регистрация максимально проста: по почте или номеру телефона либо через социальную сеть. После регистрации в личном кабинете игрока будет ждать бонус, который он сам пожелает: 5 000 гривен и 500 вращений или же 15 000 гривен и 1 500 вращений. Оформление Украинского онлайн казино порадует тех, кто любит космические пейзажи. В Cosmolot можно не думать о плохом, ведь каждую неделю выплачивается кэшбэк от депозитов до 10%, который можно расценивать как подстраховку.
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