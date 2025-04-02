Политика ЦИК уже готовит новый механизм для участия в выборах миллионов украинцев за границей

2025-04-02 16:41

Центральная избирательная комиссия работает над созданием нового механизма, который позволит миллионам граждан Украины, которые живут за границей, принять участие в голосовании. Об этом в интервью УП сообщил глава ЦИК Олег Диденко.

"Понятно, что наши 102 участка, которые существуют на территории посольств и консульств, не могут решить проблему. Поэтому мы создали три группы для разработки возможных изменений в законодательство. Одна из них сосредоточилась именно на голосовании за границей. Рассматривались различные варианты, начиная с электронного голосования, почтового голосования, которые мы, как ЦИК, не поддерживаем, особенно для послевоенных выборов. Но все сошлись на мнении о таком варианте, как создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств. И с этим связан как раз институт так называемой активной регистрации", - рассказал он.

По словам Диденко, идея активной регистрации заключается в том, чтобы граждане Украины за какой-то период до начала избирательного процесса могли подать заявление, физически в посольстве или онлайн, что они находятся за границей и хотят проголосовать.

"Уже на основании этих заявлений и дополнительной своей информации о местах концентрации украинцев наши дипучреждения смогут предложить МИД и нам создать дополнительные избирательные участки", - отметил глава ЦИК.

Он сообщил, что внедрение механизма активной регистрации будет зависеть от того, поддержит ли это предложение Верховная Рада.

Диденко также добавил, что ныне миллионы украинских граждан находятся за границей, хотя, по данным консульского учета, их там менее 400 тысяч.

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