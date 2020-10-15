Украина В Карпатах выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля

2020-10-15 10:39 216

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до нуля градусов. 

"По состоянию на 08:20 15.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0 градусов", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Напомним, в Карпатах на праздник Покрова Божьей Матери выпал снег. Температура воздуха опустилась ниже 0 градусов – до -4 градусов. Ветер был западный, а его скорость достигала 19-20 м/с.

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