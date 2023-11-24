ВОЙНА В Украине На Закарпатье при попытке нелегально покинуть страну погиб 46-летний мужчина

2023-11-24 16:31

Сотрудники Госпогранслужбы, патрулируя приграничную территорию на Закарпатье, обнаружили 46-летнего мужчину без сознания. Он пытался бежать за пределы Украины через горы на Раховщине, заблудился и трое суток брел по лесу без еды, воды и необходимого снаряжения.

Как сообщили на Facebook пограничной службы, он был доставлен в больницу. Там ему диагностировали переохлаждение организма 2-3 степени и почечную достаточность.

Спасти жизнь мужчины не удалось – он умер, не приходя в сознание. Выяснилось, что мужчина был жителем Днепропетровской области.

"Всего с начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины погибли 24 человека - 19 утонули в реке Тиса, еще пятеро погибли при попытке пересечения горного участка границы", – указали в сообщении.

Пограничники призвали воздержаться от походов в горы и попыток пересечения реки, не нарушать государственную границу. В приближение зимы в Закарпатье наблюдаются сложные погодные условия.