ВОЙНА В Украине В Карпатах снова погиб мужчина, пытавшийся нелегально пересечь границу с Румынией

2024-02-16 13:30

Пограничники обнаружили в Карпатах тело погибшего мужчины, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Вчера вечером военнослужащие Мукачевского пограничного отряда получили информацию от румынских коллег о том, что на горячую линию спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах гражданином Украины.

"По обе стороны границы украинские и румынские пограничники начали поисковые мероприятия, однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили. Сегодня около 4 часов утра румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Задержанными оказались. граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, исчезнувший из их поля зрения", - говорится в сообщении.

Через несколько часов румынские пограничники обнаружили тело украинца. Пограничники призывают воздержаться от походов в горы, где сейчас угроза схождения снежных лавин, иногда густой туман и сильные порывы ветра.