Украина Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей

2020-10-17 14:30 201

 

Фонд социального страхования принял новый порядок проверки правильности использования страхователями страховых средств, что предусматривает отход от "карательно-стрессовых проверок" и уменьшение их количества, при этом вводя рискоориентированный подход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"10 октября вступил в силу Порядок проверки правильности использования страхователями страховых средств ФССУ и применения финансовых санкций за нарушение установленного порядка их использования", - сказала начальник управления по работе со страхователями исполнительной дирекции ФССУ Наталья Зеленская.

По ее словам, принятый документ "предусматривает четкую и понятную процедуру и утверждает стратегию превентивных, рискоориентированных подходов вместо карательно-стрессовых проверок".

Как ожидается, нормативный акт:

- позволит уменьшить количество безрезультативных и малоэффективных документальных проверок;

- позволит уменьшить расходы средств Фонда на проведение проверок;

- минимизирует нагрузку на страхователей;

- увеличит эффективность защиты интересов застрахованных лиц.

"В частности, порядком определено осовремененный перечень возможных оснований для проведения плановых и внеплановых проверок, которые позволяют оценить целесообразность их проведения и уменьшить общее количество", - указано в сообщении.

Также сообщается, что порядком введено унифицированную форму акта проверки страхователя, что подтверждает факт проведения документальной проверки, отражает ее результаты и является носителем доказательной информации о выявленных нарушениях в сфере общеобязательного государственного социального страхования.

Добавим, по закону, страхователи - это работодатели и другие лица, которые обязаны уплачивать единый взнос.

Напомним, Фонд соцстраха выплатил за сентябрь около 800 млн грн пострадавшим на производстве.

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