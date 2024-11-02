Жизнь Изменения в установлении инвалидности: чей статус будут проверять

2024-11-02 16:30

В январе 2025 года система установления инвалидности претерпит существенные изменения, однако нынешним владельцам групп инвалидности не придется проходить дополнительный пересмотр статуса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телевидения.

По словам министра, пересмотр имеющегося статуса инвалидности будет касаться исключительно работников правоохранительных органов, прокуратуры, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Мы уже создали комиссию и совместно с ГБР, СБУ, Нацполицией выбираем дела и передаем на рассмотрение новосозданной группы экспертов, которая будет их пересматривать и вызывать людей на переосмотры", - отметил Ляшко.

Министр также рассказал о будущих изменениях в системе: "С 1 января 2025 года процедуру человеку расскажет лечащий или семейный врач, у которого непосредственно в ЭСЗ будут видны конкретные триггеры под конкретное заболевание, которое требует в дальнейшем проведения оценки потери функциональности".

Минздрав уже разработал законопроект, согласно которому функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам, а врачи для оценки потери функциональности будут выбираться слепым методом.