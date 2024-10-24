Политика Зеленский: США решили предоставить Украине 20 млрд долларов

2024-10-24 21:37

 

США приняли решение о передаче Украине 20 млрд долларов в рамках кредита. Его погасят за счет прибыли от замороженных на Западе активов РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть сейчас важная новость из Соединенных Штатов: Америка приняла решение выделить 20 миллиардов долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что 20 млрд долларов от США - это часть решения "Большой семерки" о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Это необходимо для защиты и стойкости Украины.

"Важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", - добавил президент.

Кредит от G7

Напомним, политическое решение о передаче Украине кредита на 50 млрд долларов от G7 было принято еще летом. С тех пор страны "Большой семерки" вели дискуссии о том, как реализовать такую инициативу.

Сегодня, 23 октября, Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине до 35 млрд евро, что станет частью кредита на 50 млрд долларов от G7.

Средства для кредита также должны выделить Британия, Япония и Канада.

 

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