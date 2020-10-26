Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ

2020-10-26 17:47 150

Глава Минздрава Украины Максим Степанов игнорирует подписание документа, который позволил бы госбюджету получать дополнительно 762 млн грн в год.

Об этом говорится в журналистском расследовании "24 канала" о производстве настойки боярышника в Украине.

Как объясняется в статье, на сегодня в стране восемь фармкомпаний закупают спирт по акцизной ставке 0 гривен за литр для производства "настойки боярышника". И продают ее в огромных масштабах – около 50 миллионов флаконов в год.

Кардиологи в один голос заявляют – объемы производства настойки существенно превышают медицинские потребности рынка. А проблема заключается в том, что настойку боярышника в таких колоссальных масштабах используют в немедицинских целях. Чаще всего ее употребляют как самый дешевый алкоголь. При цене в 15 гривен за флакон, настойка обходится в три раза дешевле самой дешевой водки.

И в 2018 году в Минздраве эту проблему начали решать - заместитель министра Андрей Семиволос направил на рассмотрение Кабмина документ, в которому предложил отменить безакцизный отпуск спирта фармацевтическим компаниям, производящим спиртосодержащие настойки. Однако потом власть в Минздраве сменилась, и сегодня Максим Степанов не замечает ни вреда для общественного здоровья украинцев от настойки боярышника, ни существенных потерь для госбюджета.

Издание на основе данных Государственной Налоговой службы посчитали потенциальные потери:

"В среднем в год на украинском рынке продается 50 млн 100 мл флаконов 70% настойки боярышника. Если пересчитаем эти данные в 40-градусную водку, то получим около 30 млн. поллитровых бутылок водки в год, или 2,5 млн в месяц. При этом легально в Украине продается около 22 млн бутылок водки в месяц. Получается, что боярышник покрывает 10% рынка потребления алкоголя в стране. И никто не платит акциз с этих 10 %. А ставка акциза для 40% 0,5 бутылки водки составляет 25,392 грн. И в случае, если бы производители настойки боярышника платили акцизные сборы на уровне с производителями водки, бюджет Украины ежегодно пополнялся бы на 762 млн гривен!" - говорится в статье.

Напомним, в 2019 году глава Минздрава Ульяна Супрун уже анонсировала решение этой проблемы. Тогда она заявила – чтобы остановить использование лекарств как доступного алкоголя, Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Производители будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. Ведь все мы понимаем, какой вред украинцам приносит такая доступность.