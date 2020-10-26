Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ

Глава Минздрава Украины Максим Степанов игнорирует подписание документа, который позволил бы госбюджету получать дополнительно 762 млн грн в год.
Об этом говорится в журналистском расследовании "24 канала" о производстве настойки боярышника в Украине.
Как объясняется в статье, на сегодня в стране восемь фармкомпаний закупают спирт по акцизной ставке 0 гривен за литр для производства "настойки боярышника". И продают ее в огромных масштабах – около 50 миллионов флаконов в год.
И в 2018 году в Минздраве эту проблему начали решать - заместитель министра Андрей Семиволос направил на рассмотрение Кабмина документ, в которому предложил отменить безакцизный отпуск спирта фармацевтическим компаниям, производящим спиртосодержащие настойки. Однако потом власть в Минздраве сменилась, и сегодня Максим Степанов не замечает ни вреда для общественного здоровья украинцев от настойки боярышника, ни существенных потерь для госбюджета.
Издание на основе данных Государственной Налоговой службы посчитали потенциальные потери:
Напомним, в 2019 году глава Минздрава Ульяна Супрун уже анонсировала решение этой проблемы. Тогда она заявила – чтобы остановить использование лекарств как доступного алкоголя, Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Производители будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. Ведь все мы понимаем, какой вред украинцам приносит такая доступность.