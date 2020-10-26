Детали Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ

2020-10-26 17:47 150

 

Глава Минздрава Украины Максим Степанов игнорирует подписание документа, который позволил бы госбюджету получать дополнительно 762 млн грн в год.

Об этом говорится в журналистском расследовании "24 канала" о производстве настойки боярышника в Украине.

Как объясняется в статье, на сегодня в стране восемь фармкомпаний закупают спирт по акцизной ставке 0 гривен за литр для производства "настойки боярышника". И продают ее в огромных масштабах – около 50 миллионов флаконов в год.

 Кардиологи в один голос заявляют – объемы производства настойки существенно превышают медицинские потребности рынка. А проблема заключается в том, что настойку боярышника в таких колоссальных масштабах используют в немедицинских целях. Чаще всего ее употребляют как самый дешевый алкоголь. При цене в 15 гривен за флакон, настойка обходится в три раза дешевле самой дешевой водки.

И в 2018 году в Минздраве эту проблему начали решать - заместитель министра Андрей Семиволос направил на рассмотрение Кабмина документ, в которому предложил отменить безакцизный отпуск спирта фармацевтическим компаниям, производящим спиртосодержащие настойки. Однако потом власть в Минздраве сменилась, и сегодня Максим Степанов не замечает ни вреда для общественного здоровья украинцев от настойки боярышника, ни существенных потерь для госбюджета.

Издание на основе данных Государственной Налоговой службы посчитали потенциальные потери:

 "В среднем в год на украинском рынке продается 50 млн 100 мл флаконов 70% настойки боярышника. Если пересчитаем эти данные в 40-градусную водку, то получим около 30 млн. поллитровых бутылок водки в год, или 2,5 млн в месяц. При этом легально в Украине продается около 22 млн бутылок водки в месяц. Получается, что боярышник покрывает 10% рынка потребления алкоголя в стране. И никто не платит акциз с этих 10 %. А ставка акциза для 40% 0,5 бутылки водки составляет 25,392 грн. И в случае, если бы производители настойки боярышника платили акцизные сборы на уровне с производителями водки, бюджет Украины ежегодно пополнялся бы на 762 млн гривен!" - говорится в статье.

Напомним, в 2019 году глава Минздрава Ульяна Супрун уже анонсировала решение этой проблемы. Тогда она заявила – чтобы остановить использование лекарств как доступного алкоголя, Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Производители будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. Ведь все мы понимаем, какой вред украинцам приносит такая доступность.

Еще по теме

Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч "Шахтер" – "Интер"

2020-10-22 22:00 1032

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

2020-10-19 22:00 1107

Стала известна новая дата рассмотрения бюджета Украины

2020-10-19 21:30 846

Запланированное на 20 октября рассмотрение госбюджета в Раде может не состояться

2020-10-15 13:38 1185

Еще новости в разделе "Детали"

Врач рассказала о главной опасности колбасы

2020-10-26 19:00 66

Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ

2020-10-26 17:47 150

В Кривом Роге победила Слуга Народу - данные экзит-пола

2020-10-25 22:52 510

Украинцы начали массово искать работу на дому - вакансии и зарплаты

2020-10-23 23:57 1266
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Врач рассказала о главной опасности колбасы 2020-10-26 19:00 66
Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ 2020-10-26 17:47 150
В Кривом Роге победила Слуга Народу - данные экзит-пола 2020-10-25 22:52 510
Украинцы начали массово искать работу на дому - вакансии и зарплаты 2020-10-23 23:57 1266

Лента

19:00 Врач рассказала о главной опасности колбасы
18:30 Италию и Израиль охватили массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ
18:00 Назван срок появления американской вакцины от COVID-19
17:47 Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ
17:30 Путин пригрозил Европе крылатыми ракетами в случае размещения вооружений на западе
17:00 Школы в красных зонах Киевской области перейдут на дистанционное обучение
16:30 ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бущана и Миколенко
15:46 В Сумской области протоколы пришли раньше, чем были отправлены
15:14 Безопасная вакцина от covid-19 будет готова не раньше весны
14:45 В Черкасской области в главы ОТО баллотировался всего один кандидат