В ноябре Национальная опера Украины порадует своих поклонников невероятно долгожданными и любимыми оперными и балетными спектаклями!
Открывает заключительный месяц осени волшебный «Щелкунчик» (5 ноября) - как будто напоминая, что Рождественские и Новогодние праздники уже не за горами (Клара – Юлия Москаленко, Принц – Станислав Ольшанский). И во время этого сказочного балета можно (в качестве репетиции) попробовать загадать самое заповетное желание.
Также поклонников балетного искусства в этом месяце ожидают:
Оперный репертуар ноября - не менее интересный и разнообразный. Так полюбившаяся зрителями версия оперы «Севильский цирюльник» Дж.Россини в постановке Анатолия Соловьяненко в афише этого месяца дважды: 6 ноября (Фигаро - Игорь Евдокименко, Альмавива - Анатолий Погребной, Розина - Лилия Гревцова, Бартоло - Андрей Маслаков, Дон Базилио - Сергей Магера, Берта - Анжелина Швачка, Фиорелло - Михаил Киришев, Офицер - Юрий Горынь, соло на клавесине – Лиана Косович) и 29 ноября (Фигаро - Игорь Мокренко, Альмавива - Дмитрий Иванченко, Розина - Ольга Фомичева, Бартоло - Дмитрий Агеев, Дон Базилио - Сергей Ковнир, Берта - Ирина Петрова, Фиорелло - Михаил Киришев, Офицер - Вячеслав Базир, соло на клавесине – Лиана Косович).13 ноября - опера-драма «Риголетто» Дж.Верди с участием Валентина Дитюка, Сусанны Чахоян, Геннадия Ващенко, Татьяны Пиминовой, Сергея Ковнира и др.
20 ноября в камерной опере «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова воплощение абсолютного зла и неизменной беззащитности таланта в исполнении непревзойденного творческого тандема зрелого мастерства и юношеского максимализма - Тараса Штонды и Валентина Дитюка.
21 ноября - жемчужина украинской оперы «Наталка Полтавка» Н.Лысенко (Наталка - Ольга Матушенко, Терпилиха - Наталья Кислая, Возный - Сергей Пащук, Выборный - Богдан Тарас, Петро - Дмитрий Кузьмин, Микола - Александр Бойко).
Балетные концерты и спектакли будут проходить под фонограмму (кроме «Жизели» и «Свадьбы Фигаро», которые будут проходить в сопровождении оркестра).
Оперы, заявленные в афише ноября, будут проходить в сопровождении оркестра. Театр продолжает работать для зрителей 3 раза в неделю - в четверг, пятницу и субботу - детальная афиша ближайших мероприятий на сайте театра.
Размещение зрителей в зале осуществляется в соответствии с действующими карантинными требованиями.
Вниманию зрителей - обладателей билетов на представления, которые переносились, а теперь запланированы к показу в ноябре!
В связи с карантинными ограничениями, уменьшением числа мест и новой рассадкой в зале, просим вас позаботиться о перерегистрации билетов в билетном отделе заранее: (044) 235-26-06 или (044) 234-03-53.
Бронирование мест пока невозможно. С цветами для любимых артистов тоже придется подождать до лучших времен.Также неизменными остаются - обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.
Национальная опера Украины с нетерпением ждет своих зрителей!
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