Детали фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в ноябре - анонс

2020-10-29 14:48 45

В ноябре Национальная опера Украины порадует своих поклонников невероятно долгожданными и любимыми оперными и балетными спектаклями!

Открывает заключительный месяц осени волшебный «Щелкунчик» (5 ноября) - как будто напоминая, что Рождественские и Новогодние праздники уже не за горами (Клара – Юлия Москаленко, Принц – Станислав Ольшанский). И во время этого сказочного балета можно (в качестве репетиции) попробовать загадать самое заповетное желание.

Также поклонников балетного искусства в этом месяце ожидают:

7 ноября - трогательная «Жизель» А.Адана (Жизель – Наталия Мацак, Альберт – Ян Ваня)

Романтический «Венский вальс» (12 ноября)

14 ноября - творческая визитка Киева «За двумя зайцами» Ю. Шевченко (Голохвастый – Ярослав Ткачук, Проня – Татьяна Андреева)

Два одноактных балета «Кармен-сюита» и «Шехеразада» (26 ноября)

27 ноября - комический балет «Свадьба Фигаро» В.-А.Моцарта (Сюзанна – Екатерина Кухар. Фигаро – Александр Стоянов)

Концерт «Памяти Анико Рехвиашвили» (19 ноября) из фрагментов спектаклей в постановке Анико Рехвиашвили с участием ведущих солистов балетной труппы театра.

Оперный репертуар ноября - не менее интересный и разнообразный. Так полюбившаяся зрителями версия оперы «Севильский цирюльник» Дж.Россини в постановке Анатолия Соловьяненко в афише этого месяца дважды: 6 ноября (Фигаро - Игорь Евдокименко, Альмавива - Анатолий Погребной, Розина - Лилия Гревцова, Бартоло - Андрей Маслаков, Дон Базилио - Сергей Магера, Берта - Анжелина Швачка, Фиорелло - Михаил Киришев, Офицер - Юрий Горынь, соло на клавесине – Лиана Косович) и 29 ноября (Фигаро - Игорь Мокренко, Альмавива - Дмитрий Иванченко, Розина - Ольга Фомичева, Бартоло - Дмитрий Агеев, Дон Базилио - Сергей Ковнир, Берта - Ирина Петрова, Фиорелло - Михаил Киришев, Офицер - Вячеслав Базир, соло на клавесине – Лиана Косович).13 ноября - опера-драма «Риголетто» Дж.Верди с участием Валентина Дитюка, Сусанны Чахоян, Геннадия Ващенко, Татьяны Пиминовой, Сергея Ковнира и др.

20 ноября в камерной опере «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова воплощение абсолютного зла и неизменной беззащитности таланта в исполнении непревзойденного творческого тандема зрелого мастерства и юношеского максимализма - Тараса Штонды и Валентина Дитюка.

21 ноября - жемчужина украинской оперы «Наталка Полтавка» Н.Лысенко (Наталка - Ольга Матушенко, Терпилиха - Наталья Кислая, Возный - Сергей Пащук, Выборный - Богдан Тарас, Петро - Дмитрий Кузьмин, Микола - Александр Бойко).

Балетные концерты и спектакли будут проходить под фонограмму (кроме «Жизели» и «Свадьбы Фигаро», которые будут проходить в сопровождении оркестра).

Оперы, заявленные в афише ноября, будут проходить в сопровождении оркестра. Театр продолжает работать для зрителей 3 раза в неделю - в четверг, пятницу и субботу - детальная афиша ближайших мероприятий на сайте театра.

Размещение зрителей в зале осуществляется в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Вниманию зрителей - обладателей билетов на представления, которые переносились, а теперь запланированы к показу в ноябре!

В связи с карантинными ограничениями, уменьшением числа мест и новой рассадкой в ​​зале, просим вас позаботиться о перерегистрации билетов в билетном отделе заранее: (044) 235-26-06 или (044) 234-03-53.

Бронирование мест пока невозможно. С цветами для любимых артистов тоже придется подождать до лучших времен.Также неизменными остаются - обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.

Национальная опера Украины с нетерпением ждет своих зрителей!

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