Украина У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону - Жванецкий об Одессе и Украине

2020-11-07 04:00 384

 

Вспоминаем лучшие цитаты сатирика

6 октября из жизни ушел писатель-сатирик, коренной одессит Михаил Жванецкий. В 60-х, начав карьеру на сцене, он перебрался в Россию, где прожил большую часть своей жизни и стал, прежде всего, советским и российским артистом. Несмотря на это, Жванецкий часто гостил в родной Украине и с особой любовью вспоминал об Одессе в своих миниатюрах.

В 1994 году Жванецкого удостоили звания почетного гражданина Одессы, а спустя еще несколько лет - народного артиста Украины. Сборник рассказов "Моя Одесса" вошел в список самых популярных произведений сатирика. Вспоминаем сегодня главные цитаты Михаила Жванецкого об Одессе и Украине в целом.

Жванецкий об Одессе

  • "Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса - это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, - из жизни Одессы"
  • "У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим"
  • "Одесситка, у которой руки заняты ребенком, ничего не может рассказать"
  • "Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться"

Жванецкий об Украине

  • "Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора… Видимо, люди, с трудом живущие на ее земле".
  • "Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ"
  • "У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное населения"
  • На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: "А что вас связывает с родителями?" Откуда я знаю? Что-то связывает"

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В Украине резко подорожают популярные продукты 2020-11-07 10:00 330
У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону - Жванецкий об Одессе и Украине 2020-11-07 04:00 384

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