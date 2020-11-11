Украина КАРТА Украинских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах

2020-11-11 09:40 39

Сегодня Украину накрыл густой туман. Спасатели предупреждают водителей о желтом уровне опасности.

"Сегодня на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - передает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

11 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла.

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