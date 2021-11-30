Украина Прогноз погоды на неделю: в начале декабря украинцев ждут дожди с мокрым снегом и первые морозы

2021-11-30 14:41

На этой неделе в большинстве регионов ожидаются дожди, местами пойдет снег, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, уже во вторник, 30 ноября, дожди ожидаются на востоке, а на западе - снег. Там температура упадет до минусовой. Также похолодает в других регионах - от 0 до +8 градусов днем, а ночью местами -1.

В среду, 1 декабря, на западе продолжит идти снег.

Температура по всей стране снизится до -1...+ 3 градусов, но на юге будет до +7.

В четверг, 2 декабря, в ряде областей ожидаются дожди - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской и Сумской. При этом в этих регионах потеплеет местами до +7 градусов. Такая же температура и в других областях, кроме юга, - там до +11.

В пятницу, 3 декабря, в западных и северных областях ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.

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