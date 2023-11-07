Жизнь В Украину идет резкое похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни

2023-11-07 08:25

Сегодня и завтра в большинстве регионов страны ожидаются осадки, а столбики термометров начнут опускаться. Об этом говорится в свежем прогнозе погоды Укргидрометеоцентра.

Так, во вторник, 7 ноября, в большинстве областей Украины без осадков, только в Закарпатье, а днем и в Прикарпатье ожидается небольшой дождь.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережьях морей 10-12°; днем 11-16°, в южной части 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла.

В среду, 8 ноября, ночью в западных и юго-западных областях, днем в большинстве областей временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на востоке страны 11-16°; в южной части ночью 7-12°; днем 13-18°.

В Киеве 8 ноября ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

subscriber subscriber

Еще по теме

Прогноз погоды на неделю: в начале декабря украинцев ждут дожди с мокрым снегом и первые морозы

2021-11-30 14:41

КАРТА Сегодня ожидается ухудшение погодных условий - водителей Киева предупредили о гололеде

2021-02-02 10:38

КАРТА Крещенские морозы: 19 января температура в Украине опустится до – 21°C

2021-01-19 10:39

КАРТА Украинских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах

2020-11-11 09:40

Еще новости в разделе "Жизнь"

Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество подтвержденных случаев возросло

2023-11-07 11:33

В Украину идет резкое похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни

2023-11-07 08:25

Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

2023-11-06 21:37

фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной

2023-11-06 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество подтвержденных случаев возросло 2023-11-07 11:33
В Украину идет резкое похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни 2023-11-07 08:25
Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные 2023-11-06 21:37
фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной 2023-11-06 20:04