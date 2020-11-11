Экономика Подержанные иномарки из ЕС ударили по украинскому рынку электромобилей

2020-11-11 12:16 42

Украинцы купили 657 электромобилей в октябре 2020 года, что на 15% меньше, чем в 2019 года. При этом месячные продажи б/у авто в Украине оказались рекордными. Наибольшая доля в продажах подержанных авто за октябрь пришлась на иномарки в возрасте более 10 лет - 40%.

"Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге, как и раньше, составили легковые автомобили - 632 шт. (-11% к октябрю 2019г.) Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц - 25 шт. (-59%). Всего за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает пресс-служба Укравтопрома.

Самым популярным электрокаром среди украинцев остается Nissan Leaf (1912 зарегистрированных авто этой модели за 10 месяцев). За ним идут Tesla Model 3 (729 авто), Tesla Model S (676 шт), Fiat 500e (319 авто), Chevrolet Bolt и Tesla Model X (по 310 авто).

Напомним, в конце зимы-начале весны рынок электрокаров в стране показал резкий рост. Первичные регистрации электромобилей в стране выросли на треть, до 587 единиц, а доля новых машин составила 6%.

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