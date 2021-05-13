Экономика Биткоин рекордно подешевел: всего одно решение Илона Маска обрушило самую ходовую криптовалюту

2021-05-13 15:21

Компания Tesla приостановит продажу электромобилей за Bitcoin из-за экологического ущерба от майнинга и операций с криптовалютой. После соответствующего заявления Илона Маска стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.

"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоинов. Мы обеспокоены растущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, что вызывает плохие выбросы, для майнинга и операций с биткоинами", -заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

По его словам, "криптовалюта - это хорошая идея на многих уровнях с многообещающим будущим", но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде.

В связи с этим Tesla также не будет продавать свои биткоины и не будет использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.