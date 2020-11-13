Перестрелка в Киеве: полицейский получил три огнестрельных ранения

Минувшей ночью в Киеве экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Subaru из-за нарушения ПДД. Между сторонами произошел конфликт, а затем перестрелка, в результате которой сотрудник полиции получил три огнестрельных ранения.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, во время беседы с водителем иномарки патрульные заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру.
"Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из авто и начали убегать. Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
Полицейским удалось задержать злоумышленников, у одного из мужчин обнаружили предметы, похожие на пистолет и гранату.
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