Главный коп Киева Андрей Крищенко победил Covid 19 - тесты отрицательные

Замглавы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса Covid-19 и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.
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"Глава ГУНП г. Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid 19.
Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное.
Сегодня Андрей Евгеньевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - заявил Шкиряк.
Напомним, 27 марта у Андрея Крищенко диагностироили коронавирус. Он продолжал исполнять свои обязанности дистанционно. Полицейские установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Тогда отмечалось, что руководитель столичной полиции за рубежом не находился.
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