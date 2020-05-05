Коронавирус Главный коп Киева Андрей Крищенко победил Covid 19 - тесты отрицательные

2020-05-05 11:13 195

Замглавы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса Covid-19 и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ COVID-19

"Глава ГУНП г. Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid 19.

Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное.

Сегодня Андрей Евгеньевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - заявил Шкиряк.

Напомним, 27 марта у Андрея Крищенко диагностироили коронавирус. Он продолжал исполнять свои обязанности дистанционно. Полицейские установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Тогда отмечалось, что руководитель столичной полиции за рубежом не находился.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире