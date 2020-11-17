Украина фото Бизнес против карантина: в центре Киева произошли стычки протестующих с полицией

2020-11-17 10:42 119

Сегодня в правительственном квартале Киева с самого утра кипят страсти. Второй день протестов предпринимателей, выступающих против введения кассовых аппаратов и карантина выходного дня начался со столкновений с полицией.

Как сообщает РБК-Украина, представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Протестующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях, требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

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фото Бизнес против карантина: в центре Киева произошли стычки протестующих с полицией 2020-11-17 10:42 119

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