Сегодня в правительственном квартале Киева с самого утра кипят страсти. Второй день протестов предпринимателей, выступающих против введения кассовых аппаратов и карантина выходного дня начался со столкновений с полицией.
Как сообщает РБК-Украина, представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.
Протестующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях, требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.
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