Життя До Умані святкування Рош га-Шана прибули вже майже вісім тисяч хасидів

2025-09-18 10:27

До Умані прибули вже майже вісім тисяч хасидів. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України.

Зазначається, що більшість бажаючих відвідати могилу раббі Нахмана ще прямує до Умані з різних країн.

У районі проведення паломництва посилені заходи безпеки і встановлені блокпости, на яких кожен паломник проходить перевірку на інтроскопі.

Торік, за даними общини, на період святкування і паломництва з нагоди єврейського Нового року до Умані приїхали 33,5 тисячі брацлавських хасидів.

Цьогоріч святкування Рош га-Шана припадає на період з вечора 22 вересня по вечір 24 вересня. Очікується близько 35 тисяч паломників.