Політика Ізраїль не звертався до української влади щодо узгодження питань паломництва хасидів до Умані

2025-09-12 14:39

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що офіційна влада Ізраїлю не зверталась до українських органів влади щодо узгодження порядку та особливостей цьогорічного паломництва хасидів до Умані на свято Рош га-шана. Про це він заявив у коментарі виданню Times of Israel.

"Час закінчується. Вони думають, що це якось було узгоджено, розмовляючи через лідерів харедимів, які потім зв'язуються з українськими чиновниками… Ми не знаємо, що відбувається", - зазначив Корнійчук.

За його словами, сторони повинні організувати велику присутність ізраїльської поліції для паломників, яких цього року може бути більше 40 тис. осіб. Окрім того, має бути погоджений приїзд ізраїльських лікарів, рятувальників та облаштування тимчасових бомбосховищ для такої кількості людей.

Корнійчук додав, що цього року прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський не виступили напередодні свята, як це було торік.

"Якщо домовленості не будуть досягнуті, то цього року у нас можуть бути сюрпризи. Нам не потрібні відвідувачі під час війни. Чому вони думають, що це наша проблема, а не їхня проблема? Я дуже здивований", - заявив посол.

Свято Рош га-шана цьогоріч відбудеться 22-24 вересня. Щороку тисячі хасидів відвідують могилу рабина цадика Нахмана у Умані. Паломництво не припинялось ні в часи пандемії COVID-19, ні в роки повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, минулого року в Умані було погоджено прийняти тисячі паломників за умови дотримання певних заходів безпеки.

The Times of Israel повідомила, що через повномасштабні бойові дії в Україні та російські атаки країна вирішила заборонити цьогорічні паломницькі відвідини хасидів Умані.