Украина КАРТА Гололед и снег: в каких областях Украины сегодня дороги стали опасными

2020-11-18 11:15 56

ГСЧС предупреждает о гололеде на дорогах в центральных и южных регионах Украины в среду, 18 ноября.

Как сообщается, сегодня утром в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается на дорогах гололед (І уровень опасности, желтый). Кроме того, гололед ожидается и завтра в восточных областях.

В свою очередь, в Укравтодоре сообщают, что в трех областях - Киевской, Кировоградской и Черкасской - выпало до 3 см снега.

А в пяти областях - Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой - идет дождь, в западной части туман. На остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха -3-1, в западной части +1+2.

При этом отмечается, что в Днепропетровской области местами гололедица, в Черкасской области дороги местами заснеженные.

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